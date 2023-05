Stiri pe aceeasi tema

- O mașina condusa de o femeie a lovit un polițist rutier care dirija traficul intr-o intersecție din orașul Alba-Iulia. Potrivit IPJ Alba, joi, o femeie de 62 ani, in timp ce conducea un autoturism in intersecția strazilor Ștefan cel Mare și Calea Moților din Alba Iulia, a accidentat un polițist rutier…

- La data de 25 aprilie 2023, in jurul orei 17.00, o femeie de 38 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, a acroșat o femeie de 70 de ani, din municipiu, care traversa strada pe trecerea de pietoni, la ieșirea din parcarea unui magazin. In urma accidentului, femeia de 70 de ani a suferit…

- La data de 19 aprilie 2023, in jurul orei 14:30, pe bulevardul Horea din municipiul Alba Iulia, o femeie de 53 de ani, din Alba Iulia, s-a angajat in traversare prin loc nepermis și fara sa se asigure, imprejurare in care a fost acroșata de un autoturism condus de un barbat de 55 de ani, din Alba Iulia.In…

- La data de 20 februarie 2023, in jurul orei 13,30, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizata cu privire la producerea unui accident rutier, soldat cu victime omenești, pe DJ106K, pe raza localitații Daia Romana. Din primele cercetari a rezultat ca o tanara de 16 ani, din Sebeș, in timp ce conducea…

- La data de 14 februarie 2023, in jurul orei 07,30, polițiștii din Sebeș au intervenit, pe raza localitații Lancram, pentru soluționarea unui accident rutier soldat cu victime omenești. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca un barbat de 69 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea…