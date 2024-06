Stiri pe aceeasi tema

- Doi angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au fost luați in vizorul ANI. Un functionar public cu statut special din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, dar și un medic militar din Spitalul de Urgența „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” nu-și pot justifica averea. In cazul…

- ANI a constatat existența unei diferențe nejustificate in cuantum de 1,37 mil. lei intre averea dobandita și veniturile realizate de catre un funcționar al Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad.

- Pensionarile medicale din Ministerul Afacerilor Interne au intrat in vizorul DGA. Direcția Generala Anticorupție ( DGA ) a Ministerului Afacerilor Interne s-a sesizat din oficiu și face cercetari in legatura cu pensionarea din motive medicale a unor funcționari MAI, scriu jurnaliștii de la Stiri pe…

- Azi dimineața, salvatorii argeșeni au fost chemați sa intervina in ajutorul unui copil cazut de la etajul doi, in Mioveni. Un echipaj al Serviciului de Ambulanța, ajuns primul la fața locului, a preluat de urgența o fetița de 4 ani, in stare comatoasa, ce prezenta multiple traumatisme. Pe drum, ambulanța…

- Percheziții in vestul țarii. Trei persoane, reținute pentru 24 de ore. La data de 30 martie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Arad...