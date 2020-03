Stiri pe aceeasi tema

- Un alt ofițer de la Poliția de Frontiera, de aceasta data din Iași, a fost diagnosticat cu noul tip de coronavirus. Acesta va fi cercetat penal pentru zadarnicirea bolilor, intrucat a ascuns in fața reprezentanților Direcției de Sanatate Publica cu privire la felul in care și-ar fi petrecut o noapte.

