- Un barbat in varsta de 68 de ani, din municipiul Suceava, a ajuns in penitenciar, luni seara, in baza unui mandat de executare a pedepsei rezultante de 2 ani, 2 luni și 20 de zile de inchisoare, pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda. Alexandru Valeanu a fost ridicat de la domiciliu de ...

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat ca in cursul zilei de joi au fost reluate, in sistem online, discuțiile cu partenerii institutiei pe care o conduce din Schwaben (Germania), Mayenne (Franta) și Cernauți (Ucraina) in vederea pregatirii unor proiecte comune care ...

- Politistii de frontiera suceveni au confiscat tigari de contrabanda in valoare de peste 92.000 de lei si au indisponibilizat autoturismul folosit in activitatea infractionala, dupa o urmarire in trafic si folosirea armamentului din dotare. Intr-un comunicat transmis Agerpres de ITPF Sighetu Marmatiei,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit intr-un autoturism aproximativ 8.000 pachete cu tigari, in valoare de 92.886 lei, provenite din contrabanda. Autoturismul marca Audi A6, folosit la activitatea infractionala, in valoare de 20.000 lei a fost indisponibilizat …

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Galați au dispus reținerea unui numar de 8 inculpați și masura controlului judiciar fața de alți 8, pentru savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat specializat…

- Plutoniarul adjutant Bregar Catalin Laurențiu a fost recompensat de comanda instituției pentru meritele deosebite și curajul de care a dat dovada in cele peste 1.000 de intervenții de acordare a primului ajutor medical. „Paramedicul anului la ISU Alba! 1.013 intervenții de acordare prim ajutor medical.…

- Miercuri dimineața, polițiștii efectueaza 30 de percheziții domiciliare, in 5 județe, la persoane banuite de ilegalitați in domeniul silvic. Acțiunea, organizata de polițiștii din Mureș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mureș, are loc cu sprijinul Direcției de Ordine Publica…

- Doua mandate de perchezitie domiciliara la doua locatii situate pe raza localitatii Smardan, judet Tulcea. Actiunea s a derulat ca urmare a delegarii politistilor de frontiera de catre procurorul de caz, in vederea stabilirii legalitatii modului cum s a derulat activitatea de incinerare a animalelor…