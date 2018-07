Stiri pe aceeasi tema

- Un politist de frontiera aflat in misiune a ajuns vineri la spital, dupa ce a fost accidentat de o masina al carei sofer nu a raspuns la semnalele legale ale acestuia, a informat purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Suceava, Ilie Poroch Seritan. …

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au depistat la ieșirea din țara un autoturism marca Audi A6 ce figureaza ca fiind furat din Marea Britanie. Joi, 05 iulie a.c., in jurul orei 18.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a ieși din Romania Cristi T., in varsta de 37…

- Baiatul se numeste Madalin Giuliano Tibuliac, are 15 ani, 1,65 metri inaltime, aproximativ 60 de kilograme, are par negru, tuns scurt si ochi caprui. In momentul disparitiei era imbracat cu pantaloni scurti, de culoare deschisa, tricou de culoare deschisa si pantofi sport de culoare alba. Potrivit…

- In dimineața zilei de marți, polițiștii din Capitala au fost in alerta maxima, dupa ce un tanar a pierdut controlul volanului pe Splaiul Unirii și s-a oprit cu mașina intr-un autoturism parcat regulamentar. Imediat dupa impact, șoferul a coborat din mașina și a amenințat ca se arunca in apele Damboviței. (DETALII…

- Un autovehicul, cu care erau transportate aproape 13 500 pachete cu tigari de proveniența ucraineana, a fost impiedicat de politistii Sectiei 5 Ocna Sugatag si cei din cadrul Politiei Sighetu Marmatiei sa ajunga la destinatie, informeaza Poliția de Frontiera.

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Cenad ndash; I.T.P.F. Timisoara au depistat un bebelus ascuns de parinti sub o patura, pe bancheta din spate a unui autoturism, pentru a l scoate ilegal din Romania, deoarece nu avea documente de calatorie, informeaza Politia de Frontiera. In data de 08.05.2018,…

- Potrivit sursei citate, in cadrul unei actiuni desfasurate in localitatea Straja, politistii de frontiera ai STPF Suceava, din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei, au identificat pe un drum forestier doua autoturisme de teren, despre care existau date ca transporta tigari de provenienta ucraineana. S-au…

- Un moldovean a ramas fara masina in Vama Sculeni, dupa ce Politia de frontiera romana a depistat ca automobilul era furat din Lituania.Fortele de ordine au stabilit ca autovehiculul a disparut din tara baltica la inceputul lunii aprilie.