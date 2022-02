Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au retinut cinci persoane, printre care se afla si un fost politist de la vama Nadlac, acuzate ca au organizat trecerea frauduloasa a frontierei a unor mari grupuri de migranti, printre care irakieni, sirieni, afgani si pakistanezi, ascunsi in autovehicule de mari dimensiuni. Fii…

- Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara are, incepand de astazi, un nou sistem complex de testare funcționala pulmonara, unic in vestul Romaniei. Acesta permite realizarea mai multor investigații necesare stabilirii unui diagnostic complet și exact. Dispozitivul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Varșand și Nadlac II au depistat douazeci de cetateni straini, provenind din Pakistan si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei automarfare. In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit 56 de migranti din Siria, Irak, Bangladesh si India care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR, un microbuz si portbagajul unei masini, verificate in Punctele de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I si Nadlac II, potrivit…

- Politistii de frontiera de la Nadlac, judetul Arad, au depistat noua migranti din India, Siria si Irak, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera, ascunsi intr-un compartiment special al unui microbuz de marfa, care se deplasa in Ungaria. Soferul era cetatean roman.…

- Procurorii spun ca agenții de frontiera deschideau dosare penale la Pachetul de pe langa Tribunalul Timis si autorizau colaboratori sub acoperire pentru a dovedi presupusele fapte.In realitate, aceștia, sub coordonarea politistilor de frontiera, transportau migranti care treceau ilegal granita Romaniei…

- Polițiștii de frontiera de la punctele de trecere Borș II, Nadlac II și Varșand au depistat 36 de cetațeni straini proveniti din Afganistan, Pakistan si India care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in TIR-uri.

- Cozi uriase de camioane la toate vamile din vestul tarii Foto: Arhiva/ Petcu Marcela. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Sunt cozi uriase de camioane la toate vamile din vestul tarii, dupa ce Politia de Frontiera din Ungaria a implementat o noua aplicatie pentru controlul la frontiera, iar în…