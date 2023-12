Un polițist de numai 22 de ani, aflat in post in comuna constanțeana Cumpana, s-a impușact in cap, chiar in autospeciala de poliție. Sindicatul europol susține ca tanarul avea parinții bolnavi de afecțiuni cronice, care ar fi necesitat ajutorul lui indeaproape. Polițistul era din Valcea și fusese repartizat la Constanța. Remus C., avea numai 22 […] The post Un polițist de doar 22 de ani s-a impușcat in cap, in mașina de serviciu. Motivul este halucinant appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .