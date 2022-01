Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist baut și drogat a furat o mașina, dupa care a fost oprit in trafic chiar de colegii lui. Agentul de poliție acuzat de aceste fapte lucreaza in cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Teleorman, anunța Digi 24. Agentul are 29 de ani. Dimineața, el a plecat de la o petrecere dar nu…

- Un copil de 11 ani a fost gasit, sambata, in coma la marginea unui drum din localiatea Deleni, județul Iași. Cel mai probabil, baiatul a fost lovit de o mașina. Potrivit ISU Iași, autoritațile au fost alertate prin apel la 112 cu privire la faptul ca un copil se afla inconștient intr-un șanț din comuna…

- Aproape un sfert din bugetul Ministerului de Interne servește la plata pensiilor, a declarat, joi, ministrul Lucian Bode. Este vorba de plata pensiilor pentru foștii angajați ai MAI, atat civili cat și militari. Procentul din bugetul MAI alocat pentru pensii reprezinta 22 – 23 la suta, a spus ministrul.…

- Furtul cu masca sanitara reprezinta forma agravanta pentru aceasta infracțiune. Decizia in acest sens a fost luata de o instanța de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Magistrații ICCJ au admis o sesizare primita de la Curtea de Apel Bucuresti. „Indeplinirea obligatiei de a purta o masca…