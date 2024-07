Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 19 iunie 2024, in jurul orei 16.30, un barbat de 39 de ani, din comuna Cricau, județul Alba, in timp ce conducea o autoutilitara in intersecția strazilor Gheorghe Doja cu Tudor Vladimirescu din Alba Iulia, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 43 de ani, din Alba Iulia.…

- Joi, 6 iunie 2024, in jurul orei 12.30, un barbat de 57 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism in intersecția cu sens giratoriu a strazilor Alexandru Ioan Cuza și Mureșului din Alba Iulia, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un tanar de 18 ani, din Alba Iulia. […] The…

- Un accident rutier grav a avut loc astazi pe strada Mihai Viteazu, la intersectia cu strada Decebal din municipiul Constanta, azi, 21 mai 2024, implicand doua autoturisme.In urma impactului a rezultat o victima incarcerata, conform informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Astazi dimineata, la intrarea in municipiul Constanta, dinspre Valu lui Traian, traficul rutier este blocat. La intersectia de la sensul giratoriu, in dreptul statiei de benzina de la Lukoil, unui TIR i a cazut containerul. Traficul este blocat in acest moment in zona incidentului.Revenim cu detalii,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in judetul Constanta, pe DN 2A intre Mihail Kogalniceanu si Ovidiu. Potroivit ISU Dobrogea un pieton a fost lovit de un autoturism. La fata locului intervine Detasamentul Palas cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, SMURD C si un echipaj SAJ. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati astazi, prin apel la numarul 112 despre producerea unui accident rutier, in Eforie Nord, judetul Constanta. Potrivit informatiilor furnizate de ISU Dobrogea, in incident a fost implicat un autoturism care a iesit…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe strada Tulcei din loicalitatea Lumina, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea doua autoturisme au fost implicate.Din primele informatii doua persoane au fost ranite, victimele fiind constiente si cooperante.La fata locului intervin Statia Midia cu o autospeciala…