Stiri pe aceeasi tema

- Politia judetean Aba a declansat o verificare interna dupa ce un politist a tras cu arma in podea, accidental, in timpul schimbului de tura, in sediul Politiei municipiului Alba Iulia, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Polițistul din cadrul IPJ Alba a tras cu arma in podea, accidental, in timpul schimbului de tura, in sediul Politiei municipiului Alba Iulia. Cazul este anchetat acum de superiori, scrie Ziarul Unirea. Incidentul a avut loc, joi, 34 noiembrie in sediul Poliției Alba Iulia in timpul schimbului de tura.…

- „La data de 24 noiembrie 2022, in zona destinata preluarii armamentului și incarcarii acestuia de la Poliția Municipiului Alba Iulia, cu ocazia verificarii armamentului din dotare, un agent de poliție a executat, in mod accidental, un foc de arma in podea. In urma incidentului, nu au fost inregistrate…

- Referitor la articolele aparute in presa online cu privire la profanarea unor morminte din incinta unui cimitir, situat in municipiul Alba Iulia, Compartimentul Informare și Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Alba face urmatoarele precizari: La data de 3 noiembrie 2022, polițiștii…

- Marți, 18 octombrie 2022, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Campeni, au efectuat 3 perchezitii, toate in comuna Roșia Montana, in cadrul unui dosar penal privind infracțiuni…

- Polițiștii din Alba au acționat pentru prevenirea accidentelor produse din cauza folosirii necorespunzatoare a telefoanelor mobile și a altor dispozitive tehnice, in timpul șofatului. Activitațile au avut loc in cadrul Campaniei „Focus on the road”, prevazuta in calendarul de acțiuni T.I.S.P.O.L. In…

- Astazi, 14 septembrie 2022, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sebeș, efectueaza doua perchezitii, una in Municipiul Sebeș și una in Municipiul Alba Iulia, la persoane…