- Imagini video cu un polițist din Arad care indreapta arma spre un sofer de TIR, pe Autostrada A1 Deva - Nadlac, au aparut pe retelele de socializare. Potrivit IPJ Arad, șoferul de TIR devenise agresiv.

- Un tanar este acuzat ca și-a sugrumat mama. Incidentul a fost anunțat la numarul unic de urgența 112 chiar de fratele suspectului. Tanarul a fost arestat preventiv. Incidentul a avut loc sambata, in comuna Petriș din județul Arad. Potrivit polițiștilor, un barbat a sunat la 112 anunțand ca fratele sau…

- Un polițist din București și-a uitat miercuri pistolul din dotare in toaleta unei benzinarii. El este acum anchetat, iar o femeie care ar fi luat arma și un barbat au fost reținuți in acest caz.

- S-au tras focuri de arma, recent, intr-un liceu din statul american Michigan. Un elev de 15 ani a impușcat mortal alți patru elevi, pistolul lui fiind cadoul de Craciun primit de la parinții sai. Beijingul considera ca deși dreptul cetațenilor americani la viața este greu de garantat, Washingtonul nu…

- Un accident in care au fost implicate un microbuz și un autocar a avut loc duminica dimineața, in jurul orei 6:00, pe autostrada A1 Deva – Nadlac, chiar in apropiere de frontiera, in județul Arad. Doua persoane din microbuz au fost ranite și transportate la spital. Potrivit Centrului Infotrafic din…

- DRDP Timișoara anunța ca traficul se desfașoara ingreunat pe DN 7. Asta pentru ca in comuna Vladimirescu de langa Arad, un autotren s-a rasturnat și s-a scurs o cantitate importanta de miere pe carosabil. In aceste condiții se circula doar pe o banda. Drumarii au intervenit pentru curațarea șoselei…