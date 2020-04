Un polițist A RUPT TĂCEREA: ”Șefii pun presiuni pe noi să dăm MAI MULTE amenzi” Problema cu presiunea sa dam amenzi exista și inainte de Starea de Urgența. Chiar și domnul Despescu ne-a zis: hai sa nu mai mergem la rupere acum cu amenzile”, spune polițistul. ”Se merge pe principiul: nu poți sa vii din teren fara nici o sancțiune.” ”Noi ne cumparam inclusiv vestele reflectorizante, noi ne cumparam spray-ul lacrimogen, noi cumparam catușe, noi ne cumparam lanterne. In afara de un pistol de 40 de ani și o stație, noi altceva nu primim de la Inspectorat. Au fost incidente, s-au blocat pistoale colegilor și efectiv nu aveau ce sa faca.” ”Șefii nici nu au curajul sa raporteze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

