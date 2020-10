Un poliţist a refuzat mită un apartament şi 1.000 de euro, de la un şofer fără permis Un politist din Cluj a uimit opinia publica cu verticalitatea de care a dat dovada, dupa ce s-a aflat ca a refuzat mita o mie de euro, apoi chiar si un apartament. Oferta incredibila a fost facuta de un sofer prins fara permis, care apoi a incercat sa fuga de politisti. Prima oferta din partea soferului a fost o mie de euro, gandidu-se ca ar putea fi suficient sa-i cumpere onoarea politistului, dar omul legii a refuzat si i-a spus ca poate fi judecat si pentru tentativa de mita, pe langa tot ce facuse pana acum. Crezand ca o mie de euro este prea putin si probabil gandidu-se ca puscaria nu este… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

