Un agent de politie din Valcea a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ca fost prins in flagrant in timp ce primea 500 de euro de la o persoana cercetata pentru infractiuni informatice intr-un dosar al DIICOT. In total, agentul este suspectat ca a primit peste 15.000 de euro de la aceeasi persoana, inclusiv pentru a-i oferi informatii confidentiale din dosarele DIICOT. "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 29 martie 2022, a inculpatului DANDEA MIHAI,…