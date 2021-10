Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din Turda a tras mai multe focuri de arma pentru a opri un autoturism al carui sofer nu se conformase semnalului agentilor, fiind urmarit in trafic de doua echipaje de Politie intrucat existau suspiciuni ca tanarul aflat la volan nu are permis de conducere. Unul dintre ceilalti patru…

- Un accident de circulație a avut loc azi-noapte, in jurul orei 01:20, pe DN75, in localitatea clujeana Cornești. Din primele informații, un conducator de 27 de ani, din comuna Mihai Viteazu, care se deplasa la volanul unui autoturism pe DN 75, in localitatea Cornești, din direcția Buru spre Turda, a…

- Un tanar care facea contrabanda cu tigari din Republica Moldova a fost impuscat de politistii de frontiera din Botosani. In același timp, surse de la Chișinau susțin ca in acest caz sunt mai multe persoane banuite care urmeaza sa fie reținute.

- Un protestatar palestinian a fost impuscat mortal de armata israeliana, intr-un incident produs vineri dupa-amiaza in apropierea unei colonii israeliene din Cisiordania, informeaza cotidianul Haaretz. Incidentul a avut loc in zona Beita, in apropierea coloniei evreiesti Evyatar. Un protestatar…

- Timur Bekmansurov, tanarul in varsta de 18 ani, care și-a ucis astazi dimineața 8 colegi, iar pe alți 19 i-a ranit, dupa ce a intrat cu o arma in universitate, se afla in secția de terapie intensiva a spitalului regional.

- Un refugiat somalez a fost arestat in orasul italian Rimini, dupa ce a injunghiat cinci persoane, inclusiv un copil care se afla in stare grava, relateaza presa locala, scrie Agerpres. Somalezul, in varsta de 26 de ani, calatorea cu autobuzul fara bilet. Cand doua controloare i-au cerut sa arate biletul…

- IPJ Olt anunța ca sambata a avut loc un grav accident de circulație in comuna Brebeni soldat cu decesul unui tanar de 26 de ani. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului Rutier Slatina, iar din primele verificari, aceștia au constatat faptul ca in eveniment a fost implicat un singur…

- Un accident rutier a avut loc astazi, 20 august 2021, in satul Valcele, din județul Cluj. Un șofer de 86 de ani a intrat in coliziune cu mașina condusa de o tanara de 28 de ani, din Blaj. Conform reprezentantilor IPJ Cluj un conducator auto in varsta de 86 de ani, din județul Mureș, la ieșirea dintr-o…