- Un politist a fost ranit luni dimineata intr-un atac cu cutitul la Cannes, in sudul Frantei. Atacatorul a fost "neutralizat", a anuntat ministrul francez de interne Gerald Darmanin, precizand ca este avuta in vedere "pista terorista", transmit Reuters si AFP.

- Mai mulți polițiști francezi au fost agresați într-un atac cu cuțitul care a avut loc luni dimineața în fața comisariatului central din Cannes. Suspectul a scos cuțitul și a atacat un polițist, însa acesta nu a fost ranit fiind protejat de vesta antiglonț. Atacatorul s-a îndreptat…

- Autorul atacului petrecut duminica intr-un tren din Tokyo, care a recunoscut ca s-a imbracat ca Joker din "Batman" din admiratie pentru personaj, a "vrut sa ucida multi oameni" si s-a pregatit mai multe luni, cumparand de pe internet cutitul folosit, au transmis marti politia si media, potrivit Reuters.…

- Un barbat a fost gasit decapitat și eviscerat acasa miercuri în Bollene, în departamentul Vaucluse (sud-estul Franței), spune pentru AFP o sursa apropiata anchetei care precizeaza ca deocamdata este exclusa pista terorista.Autorul fugar este cautat în mod activ, a declarat jandarmeria…

- Trei politisti si un agent al unei companii de securitate private au fost ucisi miercuri intr-un atac armat care a avut loc in apropierea ambasadei Frantei in Tanzania, relateaza AFP si Reuters. Atacatorul, despre care nu au fost deocamdata comunicate detalii cu privire la identitatea sau…

- Pompierii francezi depuneau eforturi marti pentru a tine sub control un incendiu de vegetatie de proportii in regiunea Var, din sudul Frantei, iar ministrul de Interne, Gerald Darmanin, a spus ca se va deplasa in zona pentru a monitoriza situatia, informeaza Reuters. Autoritatile au sfatuit…