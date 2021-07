Un polițist a fost mușcat de un șofer beat care provocase un accident Șoferul, care era baut bine, a provocat un scandal monstru in noaptea de 7 spre 8 iulie, savarșind abatere dupa abatere. A provocat un accident, a fugit de la locul faptei, iar cand a fost prins de polițiști a reușit sa fuga din nou. Dupa un kilometru a fost din nou prins, iar de data […] The post Un polițist a fost mușcat de un șofer beat care provocase un accident appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Stiri pe aceeasi tema

