Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal inceput pe o strada din Calafat a continuat in fața sediului Poliției din oraș. Colegii agentului ultragiat au stat cu mainile in șold fara sa intervina in vreun fel atunci cand scandalagiul l-a amenințat și injurat pe polițist, ba chiar i-au spus sa plece ca sa nu-l irite și mai rau

- „Iți dau de leșini”: Un barbat din Alba a amenințat un polițist local și a blocat circulația pentru ca i-a legitimat iubita „Iți dau de leșini”: Un barbat din Alba a amenințat un polițist local și a blocat circulația pentru ca i-a legitimat iubita Un barbat din Alba, condamnat la un an si 2 luni inchisoare…

- In aceasta dimineața, pompierii au intervenit la un accident rutier petrecut pe strada Arinilor din Cluj-Napoca, in urma caruia, un barbat a fost transportat la spital. Pompierii de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente la un accident rutier petrecut pe strada Arinilor.…

- Politistii din Neamt au imobilizat un barbat de 47 de ani care a provocat scandal la domiciliul sau, a amenintat cu un cutit fortele de interventie chemate la fata locului si s-a incuiat in locuinta in care se aflau sotia si doi copii, unul in varsta de 10 ani si celalalt de 17 ani, scrie News.ro.Inspectoratul…

- *TRAGEDIE EVITATA DE POLIȚIȘTI: TANAR SALVAT DUPA CE A VRUT SA SE SINUCIDA* Aseara, in jurul orei 21.43, printr-un apel la 112, o femeie din mediul rural a solicitat ajutorul Poliției, susținand ca fiul sau, un tanar de 18 ani, in urma unei discuții in contradictoriu, a plecat de la domiciliu la volanul…

- O femeie de 48 de ani care ameninta ca se arunca de la etajul al patrulea al unui bloc din Targu Mures a fost convinsa, duminica, de catre negociatorul Politiei sa renunte la gestul sau. "La data de 4 iunie 2023, in jurul orei 15:30, politistii din Mures au fost sesizati, prin apel 112, cu […] Sursa…

- Unul oprit, dar altul cercetat. Un barbat de 42 de ani a luat la rost un echipaj al Politiei de Patrulare, injurandu-i pentru ca a oprit masina pe care o conducea sotia acestuia. S-a intamplat in localitatea Costesti din raionul Ialoveni.