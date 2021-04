Un polițist a fost înjunghiat. Unde a avut loc agresiunea Un politist a fost injunghiat in curtea Sectiei 9 din Capitala, fiind ranit la picior. Agresorul,un barbat de 28 de ani, a fost prins de politist cu ajutorul unui coleg, fiind apoi retinut pentru ultraj. „In noaptea de 01/02 aprilie 2021, un barbat de 28 de ani, din judetul Ilfov, a intrat in curtea Sectiei 9 Politie si cu un cutit l-a atacat pe politistul ce executa controlul accesului in sediul subunitatii. In pofida faptului ca a reusit sa il raneasca pe politist la un picior, acesta, cu sprijinul ofiterului de serviciu, l-a imobilizat pe barbat”, anunta Politia Capitalei, potrivit news.ro.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

