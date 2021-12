Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din Arad a scos duminica pistolul la un șofer de TIR turc, care nu oprise inițial la semnal. Potrivit IPJ Arad, cand a fost oprit, șoferul a devenit agresiv prin vorbe și comportament. Potrivit IPJ Arad, incidentul a avut loc duminica, in vecinatatea bretelei de urcare de pe DN 7 pe autostrada…

- In orașul Pecica au fost deja montate ornamentele de Craciun, iar locuitorii sunt extrem de incantați de atmosfera de sarbatoare. In curand, vor fi impodobite și satele aparținatoare, Turnu și Sederhat. „Orașul a intrat in atmosfera sarbatorilor de iarna, prin ornamentele luminoase montate in zona centrala…