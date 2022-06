Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist imbracat in haine civile, care incerca sa aplaneze un conflict izbucnit in trafic a fost lovit de unul dintre agresori, care nu știa ca respectivul este om al legii. Trei barbați au fost reținuți. Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Secția 18 Poliție a fost sesizata prin…

- Un polițist imbracat in haine civile, care incerca sa aplaneze un conflict izbucnit in trafic a fost lovit de unul dintre agresori, care nu cunoștea ca respectivul este om al legii. Trei barbați au fost reținuți.

- Nu o data șoferii din București opriți la semafor au observat imagini persoane cerșind sau incercand sa vanda flori conducatorilor auto din autoturismele care așteptau sa se faca verde, pentru a-și putea vedea de drum. De aceasta data, oamenii legii au in vizor o grupare acuzata ca a obligat minori…

- Un spital extrem de cunoscut din Capitala ar fi fost jefuit. Un asistent și o infirmiera sunt acuzați ca au furat sute de medicamente și produse medicale. Iata cine face aceste acuzații dure și cum s-ar fi intamplat, de fapt, totul!

- Situație neașteptata in București! Razboiul dintre Ucraina și Rusia nu pare sa se sfarșeasca prea devreme, insa gestul facut de trei refugiați a lasat o țara intreaga cu gura cascata. Cei trei ucraineni au fost prinși de catre oamenii legii chiar in timp ce incercau sa sparga un apartament din Capitala.

- Salvatorii au fost alertați, la 112, despre producerea unui incident grav, in București. Totul s-a intamplat miercuri, in sectorul 1. Alerta s-a dat in jurul orei 13. S-a aflat ca un copil in varsta de 3 ani a cazut de la etajul 2 al unui bloc din Capitala. Incidentul a avut loc in cartierul Baneasa,…

- S-au auzit impușcaturi in miez de noapte, in Capitala. Mai multe persoane sunt audiate de politistii din București, in cazul unui scandal produs intr-un restaurant din Sectorul 1, in urma caruia doi barbati au ajuns la spital cu rani. Una dintre victime, Nuredin Beinur, a fost lovita de un proiectil…