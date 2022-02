Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile surprinse de cmerele de supraveghere in parcarea unui mall din Timișoara, unde un interlop a lovit cu pumnul in fața un polițist aflat alaturi de colegii sai intr-un control in incinta centrului comercial, au starnit revolta.

- Un comisar de poliție din Timișoara a fost agresat și pus la pamant intr-un mall de un barbat cunoscut ca facand parte din mediul interlop. De fața erau și colegi ai lui, care nu au intervenit. Poliția Timiș a transmis ca ei nu au vrut ca acest conflict sa escaladeze, fiind vorba despre ''o corecta…

- Imagini scandaloase au fost surprinse de camerele de supraveghere din parcarea unui mall din Timisoara. Un vestit interlop din oras l-a lovit pe un politist sub privirile tuturor si l-a pus la pamant, dintr-o singura lovitura.

- Un barbat din Timisoara, l-a agresat pe un politist in parcarea unui mall din oras, sub ochii tuturor. Oamenii legii se aflau in zona pentru a verifica daca barurile si restaurantele din zona respecta orarul impus. Acolo ar fi gasit doi indivizi care se luasera la harta si au intervenit pentru aplanarea…

- In spațiul public au aparut și imagini de pe camerele de supraveghere din parcarea subterana a mall-ului unde Adrian Herlaș a facut knock-out un polițist. Va reamintim ca un comisar de la secția 4 de Poliție din Timișoara a fost lovit, vineri seara, de cunoscutul interlop, dupa ce intervenise pentru…

- Un polițist din Timișoara a fost batut chiar in fața colegilor sai, care au stat și au privit nepoutincioși. Omul legii e comisar la Secția 4 de poliție și a fost agresat de un interlop din oraș chiar in timp ce facea controale in barurile din zona pentru a vedea daca accesul in locații se face pe…

- Au fost momente de groaza in parcarea subterana a unui mall din Timișoara, dupa ce mai mulți polițiști au mers in control pentru a verifica respectarea orei de inchidere a localurilor și a restaurantelor din complex. In urma controlului de rutina, cei cinci polițiști au intervenit intr-un conflict izbucnit…

- Cinci barbați cu fețele acoperite au batut și au legat de maini și de picioare un varstnic, in locuința lui, apoi i-au furat banii și mancarea. Incidentul a avut loc intr-o localitate din județul Timiș, iar pana acum polițiștii au arestat preventiv, pentru 30 de zile, doi dintre suspecți. „In noaptea…