Un polițist a fost agresat pe stradă, la Timișoara. Un tânăr l-a lovit cu pumnul Un polițist, care se afla in timpul liber, a fost lovit cu pumnul, in plina zi, la Timișoara. Colegii sai l-au prins pe cel care a comis agresiunea, un tinar de 26 de ani, care se afla acum in arest preventiv timp de 30 de zile. Totul s-a intamplat pe strada Daliei din Timișoara, in ... The post Un polițist a fost agresat pe strada, la Timișoara. Un tanar l-a lovit cu pumnul appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

