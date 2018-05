Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii surprinși in trafic fara rovinieta scapa de amenda daca nu primesc procesul verbal in cel mult 6 luni de la savarșirea contravenției. In plus, cei care sunt sancționați pentru neplata taxei de drum nu mai primesc prin poșta fotografia mașinii.

- Un șofer din Cluj-Napoca a primit o amenda usturatoare pentru ca ar fi blestmat un polițist. Barbatul ar fi parcat mașina intr-un loc nepermis, motiv pentru care a fost sancționat de omul legii. Dupa ce i-a intocmit procesul verbal de constatare a contravenției, șoferul a indraznit sa-i spuna polițistului…

- Victima deflagratiei de duminica dintr-un bloc de locuinte din municipiul Buzau, un barbat de 33 de ani, va fi transportat la un spital din Capitala, acesta suferind arsuri de gradul 3-4 pe 55 la suta din corp, a declarat, pentru AGERPRES, seful UPU Buzau, Adrian Zoican. Potrivit sursei citate, totodata,…

- Un baiețel de 7 ani din Buzau a ajuns pe patul de spital dupa ce a fost batut de concubina tatalui. Polițiștii au deschis dosar penal pentru agresiune, iar Protecția Copilului a dispus internarea minorului intr-un centru special.

- Medicii au declarat decesul barbatului impuscat in cap de un politist, joi dupa-amiaza, in Vaslui, Romania, dupa ce acesta s-a opus arestarii si a incercat sa fuga. Ancheta a fost preluata de criminalisti.

- Traian Basescu a povestit ca intalnirea a avut loc la inițiativa soției lui Omar Hayssam, in urma cu o luna, in biroul fostului președinte. Motivul intalnirii a fost starea de sanatate precara a soțului ei, iar daca informațiile prezentate de femeie sunt adevarate, Basescu e de parere ca omenește…

- „Sanctiunea a fost de 3.000 de lei iar magazinul are obligativitatea de a restitui contravaloarea produselor cumparate. Alte produse expirate nu am mai gasit", a mentionat Alexandru Hordila, seful Comisariatului pentru Protectia Consumatorului Iasi. Amintim cititorilor ca pe 20 februarie „Ziarul de…

- Potrivit ultimelor informatii furnizate de IPJ Buzau, in cazul accidentului de la Cilibia, femeia de la volan a pierdut controlul volanului din cauza poleiului. Pentru neasigurarea si intretinerea viabilitatii partii carosabile a fost aplicata sanctiune contraventionala administratorului drumului de…