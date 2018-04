Stiri pe aceeasi tema

- Un politician din India, care a susținut ca internetul a fost inventat in India antica, a fost ridiculizat miercuri pe Twitter. ”Internetul si comunicatiile prin satelit existau in epoca Mahabharata”, a declarat, marți, Biplab Deb, premierul Tripura, un stat din nord-estul Indiei ( țara care decis recent…

- ''James Comey a organizat scurgeri de informatii si este un mincinos dovedit'', a scris pe Twitter presedintele Trump.''Practic toata lumea la Washington a fost de parere ca el (James Comey) trebuie sa fie concediat pentru treaba ingrozitoare pe care a facut-o. El a scurs informatii CLASIFICATE,…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit vineri 'mincinos' pe James Comey, pe care l-a destituit in mai 2017 de la conducerea Biroului Federal de Investigatii (FBI) si care va publica saptamana viitoare o carte in care il critica dur pe actualul lider de la Casa Alba. ''James Comey a organizat…

- Mark Zuckerberg a fost ironizat pe retelele de social media pentru ca a folosit un inaltator de scaun la audierea sa in Congresul american privind cazul Cambridge Analytica, ce a avut loc marti, potrivit presei internationale. In fotografiile realizate in timpul audierilor din comisiile…

- Pesedistii gorjeni s-au intalnit astazi intr-o sedinta a Comitetului Executiv pentru a stabili lista cu delegati la Congresul de alegeri al Organizatiei Centrale. Potrivit lui Florin Carciumaru, presedintele PSD Gorj, pe langa lista cu delegati care vor face deplasarea la congresul din Bucuresti, in…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, miercuri, ca va candida la o functie de conducere in PSD la Congresul extraordinar care va avea loc in martie, el aratand ca in 2015 nu a candidat pentru ca avea un dosar, iar acum s-a demonstrat ca este nevinovat.

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…