Stiri pe aceeasi tema

- Președintele a votat. Klaus Iohannis și-a exprimat dreptul legal la secția de votare organizata la Liceul Jean Monnet din capitala. Din dorința de a diminua o posibila contaminare, oficialul a venit cu propriul pix pe care l-a folosit ca sa semneze in tabel. Președintele a declarat: „Este o zi extrem…

- Presedintele a votat la Liceul Jean Monnet din Capitala. "Avem sansa istorica de a alege un parlament mai bun, care face legi bune pentru Romania. Este extrem de important sa mergem la vot. Alegerile realmente se ocupa de problemele romanilor. Este insa extrem de important sa mergem la vot. Alegerile…

- Mai puțin de o duzina de oameni de știința se afla in mijlocul efortului Oxford de a produce un vaccin anti-COVID. Aceștia au acumulat decenii de experiența pentru provocarea proiectarii, dezvoltarii, fabricarii și testarii unui vaccin sigur la o viteza rapida, scrie The Guardian.Sarah Gilbert este…

- Compania „Intellect Group” in colaborarea cu asociația SPERO a prezentat rezultatelor exit-pollului. Conform datelor, Maia Sandu caștiga alegerile cu 54,8%, in timp ce Igor Dodon a obținut 45,2%.Sondajul a fost realizat doar pe teritoriul R. Moldova.

- Candidatul democrat pentru Casa Alba, fostul vicepreședinte Joe Biden inregistreaza un nou avantaj zdrobitor in fața contracandidatului republican, președintele in exercițiu, Donald Trump, relateaza The Guardian potrivit digi24.ro.Conform sondajului comandat de cotidianul britanic, 57% dintre…

- CHIȘINAU, 3 oct - Sputnik. Sambata dimineața are loc evenimentul de lansare in campania prezidențiala a candidatului Partidului Platforma DA, Andrei Nastase. Andrei Nastase promite renașterea satelor și orașelor. Promite ca va acorda o atenție deosebita domeniului social. Totodata el propune…

- Este al doilea test de acest gen aprobat de OMS. „Aceste teste sunt ușor de utilizat și ofera rezultate fiabile in aproximativ 15 pana la 30 de minute, la un preț mai mic”, a spus Tedros Adhanom Ghebreyesus, șeful Organizației Mondiale a Sanatații, conform The Guardian. La nivel mondial, numarul…

- "Imi pare rau ca unii dintre liderii USR-PLUS, si inainte si in campania aceasta, au tratat PNL ca pe un adversar, consumand de multe ori mai multa energie in a ataca primarii PNL, decat in a ataca primarii PSD. Imi pare rau de lucrul acesta. Sper sa inteleaga ca pentru a pune bazele unei intelegeri…