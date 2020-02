Stiri pe aceeasi tema

- Folosirea salutului fascist in locul traditionalelor strangeri de mana reprezinta cea mai buna metoda de prevenire a infectiilor cu noul tip de coronavirus, a declarat luni un politician italian de extrema dreapta, citat de DPA.

- Fanii lui Rangers au fost incantați de faptul ca Ianis Hagi a semnat cu echipa lor preferata. Aceștia i-au compus un cantec jucatorului roman.Pe Facebook, un suporter i-a compus un cantec lui Ianis, in care il compara pe roman cu antrenorul lui Real Madrid, Zinedine Zidane: ”Il avem pe Hagi,/…

- Partidul austriac FPO (extrema dreapta), zguduit de scandaluri de coruptie, a pierdut controlul landului-cheie Burgenland, unde Partidul Social-Democrat (SPO, centru-stanga) a preluat controlul in urma unor alegeri locale, relateaza AFP.

- Oamenii legii din Neamt au prins recent trei persoane care se specializasera in inselaciuni prin metoda “accidentul”. Cum se intimpla de obicei, unul dintre tepari era deja incarcerat in penitenciar. “La data de 20 ianuarie, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Piatra Neamț au probat…

- Guvernul a adoptat in sedinta de luni hotararea care stabileste cresterea cuantumului diurnelor pentru personalul militar si civil participant la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, ca urmare a asumarii acestei masuri de catre premierul Ludovic Orban si de ministrul Apararii, Nicolae…

- Aho, la sfarsit de an, Va urez eu, Varujan, Care sunt Vosganian, Desi par klingonian. Sunt roman, dar si armean, Vesnic politician, Ca iesenii m-au votat. Bine i-am reprezentat: Pentru ei am tot frecat Multa menta in Senat Si, apoi, ca deputat. Dreapta eu am ajutat Ca musca la Ararat! Dupa ce m-au acuzat,…

- Deputatul olandez de extrema dreapta Geert Wilders a anuntat sambata seara ca va relansa organizarea unui concurs de caricaturi dedicat profetului Mohamed, la mai bine de un an dupa ce l-a anulat in urma amenintarilor cu moartea si a unor manifestatii de protest, informeaza duminica AFP. Geert Wilders,…