- Existenta insasi a Uniunii Europene (UE) este in joc in urmatorul an, in conditiile in care europenii sunt scindati in problema migrantilor, a atentionat, intr-un interviu pentru saptamanalul german Der Spiegel, ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, informeaza vineri AFP."In anul…

- Grupul aeronautic multinational Airbus a avertizat, vineri, ca se va retrage din Marea Britanie in cazul in care Guvernul de la Londra paraseste piata unica europeana si uniunea vamala fara un acord de tranzitie dupa iesirea din Uniunea Europeana. - continua -

- Reprezentantul pentru Europa al Organizației Națiunilor Unite avertizeaza ca modelul Ungariei și Poloniei, de incalcare a drepturilor și libertaților cetațenești se raspandește cu rapiditate in Europa. Printre țarile vizate de avertizarea ONU se numara și Romania. Reprezentantul pentru Europa al Organizației…

- Partidele populiste Miscarea Cinci Stele (M5S, eurosceptica) si Liga Nordului (extrema-dreapta) au anuntat, joi seara, un nou acord pentru formarea unui guvern condus de premierul Giuseppe Conte, informeaza cotidianul La Repubblica.

- Italia risca sa genereze in zona euro o criza similara cu cea produsa de Grecia in 2010 daca noul guvern populist se concentreaza doar pe cheltuieli, avertizeaza ministrul maltez al Finantelor, Edward Scicluna, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Partidul populist antisistem Miscarea Cinci Stele (M5S) și formatiunea de extrema-dreapta Liga Nordului au ajuns la un acord privind program de guvernare al potențialei coaliții, a anunțat duminica Luigi di Maio, liderul M5S, informeaza postul BBC News pe pagina electronica.

