Stiri pe aceeasi tema

- Un consilier local din orașul brailean Faurei, fost candidat ProRomania la funcția de primar, a obținut in instanța un ordin de protecție impotriva soției sale, care l-ar fi batut. Gabriel Grigore Mocanu susține ca a fost nevoit sa sune la 112 pentru ca femeia ar fi devenit violenta, dupa ce ar fi venit…

- Politicianul este consilier local Pro-Romania in orasul Faurei (judetul Braila) si sustine ca femeia devine violenta de fiecare data cand consuma alcool, acesta fiind motivul pentru care a cerut un ordin de protectie.

- Doua tone de cereale si cateva sute de baloti, precum si sapte oi si 14 porci au ars intr-un incendiu izbucnit miercuri, la o gospodarie din localitatea Ulmu, in urma actiunii unei persoane neidentificata, informeaza ISU Braila. Conform sursei citate, Garda de interventie Faurei a actionat…

- O femeie din Caracal, care a solicitat in aprilie anul acesta ordin de protectie fata de sotul sau agresiv, a fost din nou in pericol sambata, 24 iulie 2021. Barbatul a provocat un incendiu la usa apartamentului in care femeia locuieste, desi acesta nu avea voie sa se apropie.

- Un barbat din Argesi care si-a agresat sotia si fiul, desi impotriva sa abia fusese emis un ordin de protectie, a fost retinut de politistii pitesteni. Joi va fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, cu propunere de luare a unei masuri preventive.