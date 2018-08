Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1247 de locuri de munca vacante. Cele mai multe locuri de munca sunt oferite de Olanda, Germania si Austria.

- Grupul german Volkswagen a reparat milioane de vehicule implicate in scandalul manipularii emisiilor poluante, dar trebuie sa faca mai mult pentru a-i multumi pe clienti, sustine Comisia Europeana. Volkswagen a recunoscut ca, in perioada 2005 - 2015, a echipat 11 milioane de vehicule vandute…

- Hajdu Gabona din Debretin a inițiat un proces civil și penal in anul 2015 impotriva acelor grupuri de interese din Romania, care a patentat in Romania, logo-ul bine cunoscut – podul cu noua gauri, și paznicul de cai cu biciul – ale produselor de faina ale firmei, precum și cuvintele…

- Peste 1.200 de joburi sunt puse la bataie de angajatorii din 17 state europene, prin intermediul retelei EURES Romania. Care sunt ce meseriile cautate și țarile care ofera cele mai multe posturi vacante. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.247…

- In perioada 11.05-18.05, HORNBACH Romania, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de construcții și gradinarit, a organizat, pentru al treilea an consecutiv, activitați creative și educative, in cadrul programului „Școala Altfel“, la care au participat aproximativ 140 de copii. Concomitent…

- Vicecancelarul Austriei, Heinz-Christian Strache, liderul formatiunii extremiste Partidul Libertatii (FPO), pledeaza pentru reformarea reglementarilor Uniunii Europene, contestand venirea angajatilor din Europa de Est in tari vest-europene.

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a primit vineri, la Palatul Cotroceni, o delegație a Partidului Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa, condusa de domnul Hans van Baalen, Președintele ALDE.Pe agenda intalnirii s-au aflat demersurile majoritații parlamentare din Romania…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care OMV Petrom SA preia contractele pentru furnizarea de combustibil de aviatie de pe Aeroportul International Iasi ale Eurospeed, arata un comunicat transmis miercuri de institutie. „Autoritatea de concurenta a analizat aceasta operatiune…