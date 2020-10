Stiri pe aceeasi tema

- Pensii 2020. Criza generata de coronavirus se resimte puternic in toata aripa economica a Romaniei. Specialiștii in economie vin cu previziuni sumbre pentru perioada care urmeaza. Iar asta mai ales in contexul in care nu se prevede nicio ameliorare a situației in care ne aflam. Vești proaste pentru…

- Averea neta are o valoare de referința care se stabilește in funcție de varsta fiecarei persoane. Astfel, indiferent de percepția celorlalți, poți sa te autoevaluezi ca sa vezi unde te afli in acest moment.

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, duminica seara, ca datoria Primariei Municipiului Bucuresti este in jur de 4 miliarde de lei, mentionand ca primul lucru pe care trebuie sa-l faca este esalonarea platilor pentru „mentinerea corabiei la suprafata”. “Trebuie sa incepem cu finantele.…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat ca persoanele care și-au cumparat bilete pentru meciul Islanda-Romania, programat inițial in luna martie și amanat pentru 8 octombrie, iși vor primi banii inapoi.

- Jador și Costi Ionița sunt unii dintre cei mai indragiți artiști din Romania. Ii cunoașteți de pe scena, din diverse videoclipiri, insa puțini știu cum sunt aceștia in spatele reflectoarelor. Cei doi au demonstrat ca nu uita nicio clip de credința și de unde au plecat.

- Ion Țiriac este unul din cei mai importanți exponenți ai sportului romanesc. Cu o cariera invidiata de mulți, și cu o avere considerabila, Țiriac este o voce importanta in mediul romanesc. Ion Țiriac, miliardarul roman, cu pensie Despre averea lui Ion Țiriac s-a tot speculat de-a lungul timpului. Odata…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Resita, ca daca ar fi fost Sorin Grindeanu premier si ar fi dat o hotarare de guvern prin care fondul de rezerva aflat la dispozitia prim-ministrului sa fie impartit "in functie de cumparat primari", acesta…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Resita, ca daca ar fi fost Sorin Grindeanu premier si ar fi dat o hotarare de guvern prin care fondul de rezerva aflat la dispozitia prim-ministrului sa fie impartit "in functie de cumparat primari",…