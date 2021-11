Stiri pe aceeasi tema

- Marjorie Taylor Greene, membra republicana a Camerei Reprezentanților, deputata din partea statului american Georgia, a «recoltat» pana acum contravenții in valoare totala de 48.000 de dolari pentru refuzul repetat de a purta masca de protecție in Congres. Permanent «cu gura mare», o puternica susținatoare…

- Marjorie Taylor Greene, aleasa republicana de Georgia in Camera Reprezentanților a SUA, a strans deja amenzi in cuantum de 48.000 de dolari pentru ca refuza sa poarte masca in Congres. Foarte vocala, susținatoare ferventa a lui Donald Trump – despre care spune ca a fost furat la voturi in favoarea lui…

- Premierul britanic Boris Johnson s-a chinuit sa explice decizia de a alege sa nu poarte masca in timp ce statea alaturi de naturalistul David Attenborough, in varsta de 95 de ani, in ziua de deschidere a summitului COP26 de la Glasgow, intr-un interviu acordat pentru CNN.

- Acțiuni ale polițiștilor și jandarmilor timișeni in tot județul. Oamenii legii au verificat societați comerciale, mijloace transport persoane, dar și persoanele aflate in zonele aglomerate. Au aplicat amenzi de zeci de mii de lei celor care nu au purtat masca.

- Tony Abbott a fost amendat cu 500 de dolari pentru ca nu a purtat masca de protectie, incalcand restrictiile impuse in Australia in contextul sanitar, informeaza Sydney Morning Herald, citat de News.ro . Autoritațile sanitare au luat aceasta decizie dupa ce fostul premier australian a fost fotografiat…