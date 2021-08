Stiri pe aceeasi tema

- Un copil și doi adulți au fost raniți joi, la Conțești, in Teleorman, unde un BMW a lovit in plin un tractor condus de o femeie și l-a rupt in doua, scrie Observator News.Accidentul a avut loc pe DJ 506, și a adunat pe șosea zeci de oameni, speriați de zgomotul produs de impact. Femeia care conducea…

- Patru mașini in care se aflau 11 persoane s-au ciocnit, sambata, pe o șosea din județul Prahova. Trei dintre ocupantii masinilor sunt raniti, printre acestia numarandu-se doi copii. Accidentul a avut...

- Circulația auto au fost restricționata, in noaptea de miercuri spre joi, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme conduse de șoferi tineri. In coliziunea produsa intre localitațile Vernești și Candești au fost ranite patru persoane, intre care și unul dintre șoferi.…

- O fata de 9 ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de o mașina pe o strada din localitatea Rașinari. Copilul se afla pe strada și nu era supravegheat de un adult, noteaza mediafax. Accidentul s-a produs sambata, pe strada Stezii din localitatea Rașinari. La volanul mașinii se afla un…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta noapte, in jurul orelor 23.00, in municipiul Constanta.Apelantul, care a sunat la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, a anuntat ca evenimentul rutier a avut loc, pe Soseaua Mangaliei, in zona benzinariei OMV. In urma coliziunii dintre…

- Sase mașini au fost implicate vineri dupa-amiaza intr-un accident pe Centura Bacaului. Șase persoane, printre care doi copii, au fost transportate la spital. Accidentul e soldat cu șase victime Un accident grav a avut loc pe Centura Bacaului. Autoritațile au anunțat ca șase persoane, dintre care doua…

- Judecatorul Denis Guzun, care a ascuns o parte din averea sa, mai exact 3 milioane de lei, susține ca suma menționata ar fi un cadou la nunta, motiv pentru care a considerat ca poate sa nu-i declare risca sa fie revocat din funcție și sa i se confiște averea nejustificata, scrie știri.md ”Niciodata…

- Un barbat de 54 de ani a murit strivit dupa ce tractorul pe care il conducea s-a rasturnat intr-o panta. Accidentul s-a produs luni, intr-o livada de meri din satul Balanesti, comuna Cozieni. Politia a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.