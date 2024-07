Stiri pe aceeasi tema

- Un politician din Coreea de Sud este criticat aspru pentru ca a dat vina pe rolul din ce in ce mai „dominant” al femeilor in societate pentru creșterea ratei sinuciderilor in randul barbaților, relateaza BBC.

- Meteorologii au emis noi avertizari Cod galben si Cod portocaliu si anunta ca valul de canicula continua joi si vineri, cu temperaturi ce pot ajunge la 39 de grade, iar noaptea nu coboara sub 20 de grade. Zeci de oameni au ajuns deja la spital, mai ales ca temperaturile resimțite in marile orașe sunt…

- Cuplul prezidențial și-a prelungit vizita oficiala in Coreea de Sud cu inca o zi potrivit site-ului Președinției coreene, iar aeronava de lux cu care calatorește va intra in spațiul aerian romanesc in jurul orei 18.00, potrivit jurnaliștilor de la Boarding Pass. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, intrebat de un ziarist de ce a ales sa calatoreasca in Coreea de Sud cu un avion de lux, ca toate deplasarile sale in strainatate sunt efectuate “in interesul Romaniei și cu respectarea integrala a legislației in vigoare”. “Da, am venit intr-o deplasare…

- In prima zi a vizitei oficiale in Coreea de Sud, soții Iohannis au vizitat o zona demilitarizata și au depus o coroana de flori la Cimitirul Național din Seul. Atat Klaus Iohannis cat și soția sa au fost obligați ca, in afara manușilor albe, sa poarte haine negre și sa urmeze exact impuși. Sa incline…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua in perioada 22 – 24 aprilie o vizita oficiala in Coreea de Sud, acolo unde a fost invitat de omologului sau, Yoon Suk Yeo. Iohannis a decolat din Sibiu spre Coreea de Sud cu avionul privat de lux cu care a mers in Emiratele Arabe și turneul din Africa,…

- O schioare a fost surprinza de avalanșa, in timp ce cobora din varful Munților Rodnei. Valul de zapada a ajuns-o din urma și a fost tarata pana la poalele muntelui, dar a scapat cu viața. Imagini cu sportiva care practica schi off-pista in Muntii Rodnei si care provoaca o avalansa au fost filmate sambata…