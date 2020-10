Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a respins marti initiativa Primariei Capitalei conduse de Gabriela Firea de reamenajare a Parcului Cismigiu, cel mai vechi parc din Bucuresti. Proiectul propunea taierea unor copaci, pastrarea unui singur loc de joaca, cresterea numarului de chioscuri si terase si pavarea peluzei…

- Fostul premier al Romaniei și lider al Pro Romania, Victor Ponta, susține ca acuzațiile care i se aduc lui Nicolae Banicioiu, de luare de mita și trafic de influența, sunt realizate de oameni prinși cu „mața in sac”. „Eu am fost acuzat in 2015 si , dupa 4 ani , am fost achitat de Inalta Curte de Casatie…

- Cercetari au fost realizate cu scopul de a evalua daca medicamente care contin metale - folosite frecvent impotriva bacteriilor - ar putea avea proprietati antivirale in lupta impotriva SARS-CoV-2. In teste efectuate pe hamsteri aurii, cercetatori au descoprit ca unul dintre meidcamentele din aceasta…

- Un sat preistoric care dateaza din urma cu 6500 de ani a fost descoperit de arheologii din județul Neamț, intr-un sit arheologic din localitatea Topolița. Vasile Diaconu, arheologul care coordoneaza sapaturile, spune ca au fost identificate reprezentari umane modelate din lut.

- In data de 12.08.2020, in jurul orei 14:50, politistii au sesizati de catre reprezentantii fostei Mine Paroșeni cu privire la faptul ca au observat trei persoane in perimetrul minei, care au patruns, probabil, cu intentia de a sustrage fier vechi. La fața locului, politistii au identificat…

- Confectionati dintr-o tesatura rezistenta numita denim, blugii au o istorie de peste 500 de ani. Greu de murdarit, dar ușor de spalat, acest tip de pantaloni a fost conceput, inițial, pentru muncitori, insa, nu a durat mult pana ce adolescenții anilor ’60 sa fie cuceriți de „blue-jeans“. Printre primii…

- Folosind doar un filtru de inalta tehnologie si puterea luminii directe a soarelui, cercetatorii australieni au dezvoltat in premiera mondiala o tehnologie care poate transforma volume semnificative de apa de mare in apa potabila intr-un interval mai mic de 30 de minute, informeaza Xinhua. Potrivit…

- In data de 03.08.2020, in jurul orei 12:30, politistii au fost sesizati de un reprezentant al fostei mine Paroșeni cu privire la faptul ca a observat o persoana in perimetrul minei, care a patruns, probabil, cu intentia de a sustrage fier vechi. La fața locului, politistii au identificat…