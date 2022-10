Un pod suspendat din India s-a prăbușit: 40 de persoane au murit! (VIDEO) O alta tragedie s-a intamplat in Asia, dupa cea de la Seul. De aceasta data, cel puțin 40 de persoane au fost ucise și alte zeci au fost grav ranite dupa ce un pod suspendat din statul Gujarat din vestul Indiei s-a prabușit duminica. 400 de oameni se aflau in acel moment pe podul din […] The post Un pod suspendat din India s-a prabușit: 40 de persoane au murit! (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

