Stiri pe aceeasi tema

- Sunt noi probleme cu podurile din județul Neamț, de aceasta data la unul foarte vechi. Autoritatile locale au restricționat, luni seara, traficul pe podul din zona localitatii Petru Voda, dupa ce in mijlocul carosabilului s-a format o groapa imensa, ca urmare a surparii unei bucați din placa. Podul…

- Inca un pod cu probleme in judetul Neamt. In comuna Teiul Doamnei s-a surpat o bucata uriasa din podul aflat in zona intersecției spre Manastirea Petru Voda. Initial, politistii au restrictionat traficul in zona pentru masinile de mare tonaj. Ulterior, au fost montate semafoare, traficul fiind reluat…

- Autoritatile din Neamt anunta, luni seara, ca s-a surpat o bucata din podul de pe DN 15 B, in zona localitatii Petru Voda. Politistii au restrictionat traficul in zona pentru masinile cu masa mai mare de 3,5 tone, iar celelalte autoturisme circula alternativ, scrie News.ro. Fii la curent cu…

- Traficul rutier a fost restrictionat pe un pod situat pe DN 15B, in zona localitatii Petru Voda din judetul Neamt, dupa ce carosabilul de pe pod s-a surpat, anunta Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. ‘Din cauza surparii carosabilului pe un pod pe DN 15B Targu Neamt…

- Autoritatile din Neamt anunta, luni seara, ca s-a surpat o bucata din podul de pe DN 15 B, in zona localitatii Petru Voda. Politistii au restrictionat traficul in zona pentru masinile de mare tonaj, iar celelalte circula alternativ.

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita o ancheta serioasa cu privire la cauzele accidentului din judetul Neamt, precum si explicatii din partea serviciilor de informatii care ar fi trebuit sa semnaleze eventualele probleme in timp util. "Prabusirea podului din judetul Neamt, la doar o jumatate…

- Televiziunea locala Roman TV publica, in 2021, imagini cu podul de peste Siret dintre localitațile Luțca și Sagna, care s-ar fi lasat „din cauza greutații” și pe care aparusera crapaturi, insa reprezentanții constructorului n-au dat vreun raspuns. Podul prabușit joi, 9 iunie, in județul Neamț avea probleme…

- Pericol pentru șoferii din județul Iași. Un drum s-a surpat pe o distanța de cateva sute de metri dupa ploile din ultima perioada, iar circulația se desfașoara cu dificultate. Pentru reabilitarea drumului, primaria comunei Schitu Duca a cerut de la Guvern bani din fondul de rezerva. „Am fost pe teren…