Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de sambata, la Galați va fi deschis un complex de agrement estival dezvoltat pe 4 hectare, in care funcționeaza un aquapark cu mai multe bazine și tobogane și e amenajata o zona de plaja cu mai multe beach-baruri. Investiția in valoare de 28 milioane de lei, a fost realizata cu bani de la bugetul…

- Ultimele zile ale acestei luni și inceputul lunii august vor aduce cel mai puternic val de caldura din vara aceasta, in Europa. Specialiștii spun ca temperaturile vor depași 40 de grade Celsius. In acest weekend, in Grecia, temperatura va ajunge chiar și pana la 45 de grade Celsius. Caldura extrema…

- Romanii au luat cu asalt Grecia in acest an, intrucat nu au invadat doar destinatiile lor preferate din nordul statului elen (Halkidiki, Thassos, Samothrakis, Pieria, Kavala), ci si Insulele Ionice sau insulele din Golful Saronic, precum si destinatiile turistice din Peloponez, cu accent pe Nafplio,…

- Protestele au avut loc in ziua votului din Parlament. Manifestanții au scandat ”libertate” și ”nu vaccinarii obligatorii”.La Atena, politia a folosit tunuri de apa si gaze lacrimogene pentru a dispersa un grup de circa 120 de persoane cu cagule care aruncau cu proiectile.Saptamana trecuta, premierul…

- Meteorologii din Grecia au emis un buletin de urgența de temperaturi care pot atinge chiar și 43 de grade Celsius in timpul zilei, valabil pana duminica, informeaza The Greek Reporter, citat de Mediafax. Conform informatiilor oferite de Serviciul Meteorologic al Observatorului National din Grecia, un…

- Relatarile de presa spun ca autoritațile elene folosesc „tunuri sonice” la granița cu Turcia, care produc zgomote suficient de puternice incat sa raneasca oamenii (se spune ca sunetul lor este similar cu zgomotul produs de un motor cu reacție) pentru a impiedica intrarea migranților pe teritoriul Uniunii…

- Bicarbonatul de sodiu este folosit in multe situații de milioane de romani. Produsul are efecte miraculoase, astfel ca de aceasta data proprietarii de mașini vor fi cei mai fericiți pentru ca el poate fi folosit in momente ce pot sa para fara șanse de scapare. Efectele bicarbonatului de sodiu. Cum iți…

- Un medicament folosit in tratarea simptomelor medii si usoare de COVID-19 va fi produs la Cluj-Napoca. Terapia Cluj, cel mai mare producator de medicamente din Romania, va incepe producția antiviralului din luna iunie 2021. Articolul Un medicament antiviral, folosit in tratarea simptomelor COVID-19,…