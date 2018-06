Stiri pe aceeasi tema

- Un pod de cale ferata s-a prabusit in raul Tarlung, aflat sub cod rosu de inundatii, in zona comunei Badila din judetul Brasov, fiind afectata linia Brasov - Intorsura Buzaului, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).

- Peste 3.200 de salvatori cu 1.400 de autospeciale si mijloace de interventie la inundatii au fost mobilizati in contextul in care Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizare cod portocaliu de ploi abundente pentru judetele Arges, Bacau, Brasov, Buzau, Covasna, Dambovita Prahova, Vrancea…

- Un elicopter de mici dimensiuni s-a prabușit in apropiere de orașul Turda. Elicopterul avea la bord doua persoane, ambele au reușit sa iasa din epava și se afla in afara oricarui pericol. Un elicopter de mici dimensiuni, folosit la activitați agricole, s-a prabușit in apropiere de orașul Turda. La fața…

- Un cutremur cu magnitudinea 5 a avut loc miercuri seara, fiind cel mai puternic seism inregistrat in Romania in acest an.Cutremurul, care a avut magnitudinea 5, s-a produs la ora 20.15, la adancimea de 144,7 kilometri. Citește și: Imagini FABULOASE: Simona Halep a uimit pe toata lumea…