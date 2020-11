Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Campina și cele doua comune invecinate, Poiana Campina și Cornu, sunt localitațile din județul Prahova cu cea mai mare rata de infectare cu noul coronavirus. Conform ultimei raportari a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, cea de luni, 16 noiembrie 2020, rata incidenței la Poiana…

- Cinci localitați din județul Cluj au fost introduse in carantina printr-o decizie a Departamentului pentru Situații de Urgența, la propunerea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Este vorba despre sate din doua comune unde rata de infectare cu virusul SARS CoV-2 a crescut foarte mult.…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Alba a inaintat Institutului National de Sanatate Publica (INSP) propunerea de carantinare a mai multor orase din Alba, localitati unde se inregistreaza o incidenta crescuta, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, prefectul Nicolae Albu, relateaza Agerpres. "Astazi…

- In urma cu puțin timp s-a incheiat ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU). Membrii acestei structuri s-au intrunit pentru adoptarea masurilor și restricțiilor valabile la Botoșani, in contextul deciziilor luate in ședința de Guvern.

- Evenimentele private precum nunți, botezuri, mese festive sunt interzise in toate localitațile din județul Suceava, atat in spații inchise cat și in spații deschise cum ar fi saloane, camine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente. Așa a hotarat Comitetul Județean…

- Prin Hotararea nr. 31 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgenta (CJSU) Valcea, intrunit prin ordinul prefectului Sebastian Fartat in ședința extraordinara astazi, 12 octombrie 2020, la propunerea Direcției de Sanatate Publica Valcea, incepand cu 14 octombrie 2020, purtarea maștii de protecție…

- VINERI, 18 septembrie a.c. a avut loc Ședința Extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența SIBIU. Cu aceasta ocazie, in cadrul careia s-a adoptat Hotararea 45/2020 cu privire la modificarea unor scenarii adoptate inițial in Hotararea 43/2020.