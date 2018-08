Stiri pe aceeasi tema

- O portiune a unui viaduct al autostrazii A10 s-a prabusit marti langa orasul Genova, in nord-vestul Italiei, si este posibil sa existe autovehicule cazute in gol, au anuntat serviciile de pompieri, tr...

- Salvamontistii italieni au anuntat luni ca au reusit sa scoata la suprafata un speolog ranit, blocat de sambata intr-o pestera aflata la granita cu Slovenia, informeaza AFP. Barbatul de 33 de ani, originar din Trieste (nord-estul Italiei), cazuse sambata, la inceputul dupa-amiezii, 20…

- Autoritatile locale au activat Planul rosu de interventie, în urma unui accident rutier care a avut loc, sâmbata, între un autoturism si un microbuz, în localitatea Ciuperceni, judetul Gorj, informeaza Inspectoratul General pentru

- Autoritatile din Polonia sunt in alerta! Un piton de cel putin sase metri se afla in libertate in sudul Varsoviei. Un locuitor al capitalei a anuntat oamenii legii, dupa ce a descoperit pielea lasata in urma de reptila. Specialistii il cauta intr-un rau din apropiere. Expertii cred ca pitonul a fost…

- Natalia-Elena Intotero, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, a vizitat, impreuna cu Consulul General al Romaniei la Bari, Lucretia Tanase, centrul de asistenta si protectie din Italia in care este gazduita si romanca Cristina Condrea.

- Romanca de 21 de ani data disparuta in Italia a fost gasita moarta in condiții oribile. Autoritațile italiene au oferit detalii șocante despre modul cum a fost descoperit cadavrul Amaliei Voican. Poliția incearca sa elucideze modul in care a murit tanara. Fata nu mai avea fața, iar parți din copul ei…