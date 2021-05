Un plop de 25 de metri a căzut peste un bloc Un plop de 25 de metri a cazut peste un bloc din Sectorul 6, in zona Piața Gorjului. Din fericire, nu sunt victime. Reprezentanții ADP au venit dupa mai bine de o ora. Doar ca utilajul cu care s-au deplasat la locul incidentului era prea mic. Astfel, se așteapta unul mai mare. C Copacul s-a prabușit dupa ce Bucureștiul s-a confruntat azi cu un vant puternic. Conform ANM, pe parcursul zilei de marți , 18 mai, vantul prezinta intensificari susținute in majoritatea zonelor, cu viteze de peste 50…60 km/h, iar local, indeosebi in Transilvania, Oltenia și Muntenia 70…80 km/h. Un alt incident a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

