Un platou de filmare din cadrul studioului Cinecitta, distrus de un incendiu Un platou de filmare amenajat in cadrul legendarului studio cinematografic italian Cinecitta, care a recreat arhitectura si situri celebre din Roma Antica, a fost distrus de un incendiu in noaptea de sambata spre duminica, informeaza DPA. Sase echipaje de pompieri au intervenit pentru a stinge flacarile ce au cuprins si trei depozite ale cunoscutului studio italian. Nicio persoana nu a fost ranita, a precizat Brigada nationala de pompieri din Italia intr-un mesaj publicat pe site-ul sau oficial si pe contul ei de Twitter. Potrivit agentiei de presa ANSA, acel platou de filmare avea marimea unui… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a avut loc vineri dupa-amiaza intr-un apartament dintr-un bloc turn din estul Londrei, opt unitați de salvare și 58 de pompieri luptandu-se sa stinga flacarile, informeaza BBC, potrivit Mediafax.Brigada de Pompieri din Londra a anunțat ca au fost alertați de faptul ca…

- Europa-Park fire today. pic.twitter.com/RCxnBjv3Cg— Stan (@StanM3) May 26, 2018 Massive fire broke out at Europa Park at #Rust, southwest #Germany on Saturday; this park attracts up to 5.6 million visitors annually pic.twitter.com/IWlX1aqFY9— CGTN (@CGTNOfficial)…

- Un nou posibil focar de incendiu a fost observat marti in apropierea cetatii Poenari, de la intrarea in Cheile Argesului, la fata locului fiind trimise doua autospeciale de pompieri. "Astazi, printr-un apel la 112, am fost sesizati de faptul ca o noua fumegatie se observa in zona cetatii…

- Incendiu de proportii aseara in apropierea localitatii Hunedoara din Romania, unde o fabrica de mase plastice a fost cuprinsa de flacari. Un muncitor a ajuns la spital cu arsuri. 30 de pompieri cu 6 autospeciale au fost mobilizati pentru interventie.

- Incendiu de vegetatie in Masivul Domogled Foto: Arhiva/Captura Youtube. Pompieri din patru judete si zeci de silvicultori intervin la aceasta ora pentru izolarea si stingerea unui incendiu de vegetatie în Masivul Domogled, la 25 de kilometri de statiunea Baile Herculane. Corespondentul…

- Peste 120 de pompieri militari, alaturi de voluntari ai Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Asau si lucratori ai Ocolului Silvic, intervin duminica pentru stingerea unui incendiu de litiera in...

- Un incendiu de proportii a mistuit ieri un gater din comuna Palanca, judetul Bacau. Pompierii au fost anuntati de incendiu la ora 11.38, moment in care au fost trimise la fata locului doua autospeciale cu apa si spuma din municipiul Moinesti si... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un autobuz a luat foc azi (14 aprilie) dupa-amiaza langa Piața Mare. Este al doilea autobuz al firmei care a fost distrus zilele acestea in incendii. La fața locului s-au deplasat echipaje la Pompieri. La aceasta ora inca nu se cunosc cauzele incendiului. Vom reveni cu detalii.