Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul politic pe deșeuri continua. Primarul Nicolae Robu spune ca fostului premier Sorin Grindeanu ar trebui sa-i fie rușine și ar trebui sa-și vada de ale lui, pentru ca a semnat prelungirea contractului cu Retim. Ce uita actualul edil este ca hotararea respectiva a fost abrogata, iar prelungirea…

- 7000 de km va avea „Centura Marii Negre” și o parte din autostrada va lega mai strâns Bucureștiul de Chișinau. Lucrarile la cea mai lunga autostrada din Europa ar trebui sa demareze în 2019, anunța Asociatia Mondiala a Drumurilor „World Higwaz Magazine”,…

- Artistul in varsta de 79 de ani, cunoscut mai ales pentru hituri precum „Lady" si „The Gambler", se confrunta cu „o serie de provocari in ceea ce priveste starea lui de sanatate", potrivit reprezentantilor sai. „Medicii cred ca se va recupera, dar l-au sfatuit sa anuleze toate spectacolele pe care le…

- Peste 150 de balene s-au blocat in Golful Hamelin din vestul Australiei, joi noaptea, și doar 15 dintre ele erau in viața vineri, au declarat autoritațile australiene citate de AP. Animalele blocate au fost identificate pentru prima data de un pescar, vineri dimineața, acesta alertand autorirațile.…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov si-a anulat in ultimul moment, "din motive neprevazute", vizita oficiala in Vietnam programata pentru luni. Presa de la Moscova sustine ca nu este vorba despre o anulare, ci...

- Partidul conservator Lege si Justitie (PiS), aflat la putere in Polonia, a facut marti un nou pas in privinta preluarii controlului asupra sistemului judiciar polonez, prin alegerea propriilor candidati in Consiliul National al Magistraturii (KRS), organism constitutional care asigura independenta…

- O femeie a intrat cu mașina intr-o bariera de la Casa Alba, declanșand astfel o alerta de securitate. Ea a fost arestata de Secret Service, serviciul insarcinat cu protecția președintelui american, relateaza BBC News. Donald Trump se afla in reședința prezidențiala, avand o intalnire cu premierul Australiei,…

- Greva de avertisment anuntata de Sindicatul OTL pentru joi, 22 februarie, intre orele 13:00 – 15:00 este incerta. Miercuri seara, directorul OTL, Mircea Pop, ne-a informat ca discutiile vor continua joi dimineata.