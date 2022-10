Un plan bine pus la punct Un plan bine pus la punct. Aceasta este explicatia pe care o da Victor, cititorul cotidianul.ro, situatiei prin care trece Romania din punct de vedere economic. El scrie drept raspuns la articolul Cum explica Administratia prezidentiala inflatia Inflatia se datoreaza furtului din pretul la curent electric, gaze si petrol care nu are nici o legatura cu pandemia sau razboiul ci a fost planificata cu cel putin 3 ani inainte de pandemie. In Romania 2018 pe 10 august cind multimea de pr0sti a cerut abrogarea Legii 114 s-a dat drumul la cel mai mare jaf prin pretul stabilit de catre monopolul privat.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina si cresterea inflatiei au impins in saracie peste 4 milioane de copii din Europa de Est si Asia Centrala, inclusiv din Romania, potrivit unui raport difuzat de agentia Natiunilor Unite pentru copii UNICEF.

- Premierul ungar Viktor Orban a facut apel din nou, vineri, la incetarea focului si tratative de pace intre Rusia si Ucraina, subliniind ca acestea vor duce la ameliorarea situatiei economice, relateaza MTI, preluata de Agerpres.Cat timp razboiul continua si Occidentul raspunde aplicand sanctiuni, nici…

- Pe langa criza financiara globala si varful pandemiei de Covid-19, acesta este ”cel mai slab profil de crestere din 2001”, a declarat FMI in raportul World Economic Outlook publicat marti. Estimarea PIB-ului sau pentru acest an a ramas neschimbata, la 3,2%, in scadere fata de ritmul de 6% observat in…

- ”Preturile trebuie sa scada (…). Guvernul german va face totul pentru a le face sa scada”, atat pentru gospodarii, cat si pentru intreprinderi, a anuntat Olaf Scholz intr-o conferinta de presa, la Berlin, la finalul unor negocieri guvernamentale pe tema unui nou plan de sustinere a puterii de cumparare.…

- Prim-ministrul estonian Kaja Kallas a declarat ca sunt posibile pene de curent daca Rusia va scoate statele baltice din rețeaua electrica comuna, anunțand un exercițiu de pregatire a apararii. „Trebuie sa fim pregatiți și pentru faptul ca Rusia ar putea deconecta Estonia, Letonia și Lituania de la rețeaua…

- Consumatorii și intreprinderile din intreaga lume se confrunta cu prețuri mai mari pentru orice produs, de la indragitele tortilla din Mexic pana la cutiile de aluminiu folosite de companiile de bere, scrie AFP. Inflația a crescut dupa ce țarile au ieșit din blocada Covid și a crescut vertiginos de…

- Preturile gazelor si, implicit, ale electricitatii vor atinge in aceasta iarna valori nemaiintalnite si foarte multi consumatori industriali vor falimenta, se arata intr-o analiza Asociatiei Energia Inteligenta, remisa, miercuri, AGERPRES. Pretul gazelor naturale a atins marti un nou prag record…

- Prețurile petrolului au crescut marți, 26 iulie, pentru a doua zi consecutiv, pe fondul temerilor crescinde cu privire la o reducere a livrarilor catre Europa, dupa ce Rusia a taiat livrarile de gaz prin conducta principala, transmite RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Contractele futures pentru țițeiul…