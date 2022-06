Stiri pe aceeasi tema

- „Leii din Banat” au anuntat a doua mutare a verii. SCM Timisoara l-a transferat pe pivotul sarb Igor Kesar, ultima data jucator in Macedonia de Nord. Dupa Antonio Nasturescu, prima noutate „externa” pentru noul sezon, clubul alb-violet de baschet a adus si un nou strain. Kesar (29 de ani și 2,1 metri)…

- Ancheta a polițiștilor timișoreni, joi dimineața, la hotarul Padurii Verzi cu Timișoara. Oamenii legii fac cercetari dupa ce persoane necunoscute au furat aproximativ 120 de panouri din gardul montat in urma cu doua zile.

- Horia Colibasanu a urcat pe singurul munte de 8.000 de metri neatins pana acum de romani, al treilea varf ca inaltime al planetei (8.586 metri). Ascensiunea a avut loc duminica, 7 mai. revenit acasa, la Timisoara, Horia Colibasanu a acordat un interviu pentru "Adevarul".

- Pompierii militari din Timisoara au intrat in aceasta dupa amiaza in alerta dupa ce un apel la 112 a anuntat izbucnirea unui incendiu de proportii. Conform primelor informatii este vorba de un depozit aflat la intrarea in Ghiroda, langa Timisoara, unde sunt depozitate echipamente care sunt de inchiriat.…

- Duminica, 15 mai, Timișoara . Vreme superba de vara. Mii de timișoreni și oaspeți ai orașului, mai ales vecinii din Serbia care au inceput sa vina in numar mare dupa ridicarea restricțiilor din țara vecina, au ieșit pe strada. Zona centrala a orașului a devenit un furnicar. A fost, poate, ziua cu cei…

- Festivalul Filmului Francez, editia a 26-a, are loc intre 1 si 12 iunie 2022, la Bucuresti si in alte 10 orase din tara – Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Braila, Brasov, Constanta, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava si Targu Mures. Proiectiile vor avea loc in cinematografe si in aer liber. Potrivit unui…

- Un traficant de migranți a incercat sa fuga de polițiștii care l-au oprit in trafic, sambata, in Timișoara, luand-ul pe unul dintre agenți pe capota mașinii, preț de cațiva metri, potrivit Opinia Timișoarei. Polițiștii aveau informații ca acesta transporta mai mulți migranți in mașina sa. Suspectul…