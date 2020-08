Un pitbull și-a uimit stâpînii: Se comportă exact ca o pisică (VIDEO) Un ciine a devenit vedeta pe rețelele sociale. El nu latra și se comporta exact ca o pisica, scrie 20minutos.es. Mako este un pitbull in virsta de 2 ani. A fost adoptat de doua femei din Charleston, un oraș din Carolina de Sud. Stapinele acestuia cred ca a crescut printre pisici, pentru ca Mako nu latra și adora mincarea felinelor. Mai mult, el se cațara pe frigider și pe dulapuri, la fel ca Citeste articolul mai departe pe noi.md…

