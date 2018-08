Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului București a predat constructorului amplasamentul pentru lucrarile de execuție destinate supralargirii de la doua la patru benzi a Șoselei Fabrica de Glucoza. Primarul General, Gabriela Firea: „Incepe etapa de execuție a unui proiect important pentru bucureștenii care tranziteaza…

- Imagini de o frumusete rara in parcul Dendrariu din Capitala. Zeci de nuferi au inflorit in aceasta perioada, in ciuda vremii ploioase. Vizitatorii pot admira peste sase specii de nuferi, care urmeaza sa bucure ochii trecatorilor pe parcursul intregii veri.

- CHIȘINAU, 24 iulie — Sputnik. Zilele trecute Sputnik a publicat un material despre un „leu care se plimba pe strazile Chișinaului". Era vorba despre un câine de rasa Chow-Chow, care semana cu un leu. Fotografia acestui cațel a fost trimisa la redacție de catre…

- Edilul-șef a ajuns in sfarșit și pe șantierul de pe Calea Martirilor. Susține ca s-au facut toate pregatirile pentru ca muncitorii Colterm sa monteze magistrala in subteran și, realist vorbind, sunt șanse ca lucrarea sa se termine chiar la jumatatea lunii august. „Am fost pe Calea…

- CHIȘINAU, 11 iul — Sputnik. Cinci persoane, cu vârstele cuprinse între 19 și 25 de ani, au fost reținute de ofițerii antidrog din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu Procurorii din sectorul Râșcani, anunța Poliția printr-un comunicat.…

- CHIȘINAU, 27 iun — Sputnik, C.S. Întreprinderea de Stat Complexul ”Casa Presei” va fi reorganizata prin fuziune cu Instituția Publica "Direcția generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova". Guvernul a elaborat un proiect de hotarâre…

- CHIȘINAU, 15 iun — Sputnik. Daca esti grabit si alegi sa manânci repede si ieftin la un restaurant de tip fast-food, trebuie sa tii cont de urmatoarele trucuri la care apeleaza acestea pentru a te ademeni, potrivit incredibilia.ro: 1. Desi mâncarurile de tip fast-food…

- Avertizarile meteorologilor s-au adeverit. Capitala a fost acoperta de ape, joi seara, dupa o ploaie torențiala. În mai multe zone, strazile au devenit râuri, iar traficul a fost paralizat.