Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii orasului Bacau au ramas fara apa, dupa ce conducta magistrala care alimenteaza orașul a fost avariata. Oamenii sunt nevoiți sa mearga dupa apa la izvoare aflate la 10 kilometri de oras. Conducta, care a fost reabilitata in 2011 cu 25 de milioane de euro, fonduri de la Uniunea Europeana,…

- Știați ca Republica Moldova se situeaza, la ora actuala, pe locul doi in Europa dupa suprafața plantata cu vița de vie ”Izabella”? ”E de bine sau e de rau?”, am intrebat specialiștii in domeniu. ”Nu-i nici de bine, nici de rau. Este situația reala, pe care o avem la moment. Aceste plantații, in mare…

- O puternica alunecare de teren produsa in comuna Glodeni din judetul Dambovita, din cauza ploilor si topirii zapezii, a afectat opt case, gradini si drumuri. Autoritatile au decis ca sase familii sa fie evacuate, insa oamenii refuza sa-si paraseasca agoniseala de-o viata.

- O alunecare de teren pune in pericol un sat intreg, dupa ce 11 case au fost distruse in Valeni de Dambovita. Trei familii au fost deja evacuate de autoritati, insa numarul lor ar putea creste. Oamenii spun ca ploua in continuu de patru zile, iar dealul nu da semne ca se stabilizeaza. Practic, pamantul…

- In zona Banatului exista o localitate pe care turiștii o considera ”Mica Elveție” a Romaniei. Se spune ca aici poți respira cel mai curat aer din toata Europa, iar noaptea poți admira cel mai frumos cer plin de stele. Este vorba despre satul Poiana Marului. Conform digi24.ro, aici a fost la inceput…

- Peste 400 de familii dintr-un bloc din Capitala au ramas fara lift dupa ce au decis sa rezilieze contractul cu firma de administrare a casei. Oamenii spun ca agentul economic oferea servicii de proasta calitate, iar preturile erau exagerate.

- Zeci de familii din Dambovita inoata in mocirla in fiecare zi. Se intampla in satul Vulcana de Sus, din comuna Vulcana Bai. Oamenii au cerut ajutor la primarie, insa pana acum nimeni nu a luat nicio masura. Pe drumul de noroi sunt nevoiti sa mearga toti pentru a ajunge acasa, iar copiii se impleticesc…

- Patrupezii au multe calitați cu care ne cuceresc zi de zi. Sunt loiali, iubitori și impresionant de inteligenți. Intr-un videoclip ajuns viral pe internet, gestul unui caine demonstreaza ca el este cu adevarat cel mai bun prieten al omului. Un caine din Australia și-a uimi stapanii cu vitejia de care…