Stiri pe aceeasi tema

- La intrarea intr-un local din Targu Jiu, in jurul orei 04:00, a avut loc un conflict spontan intre patru tineri care au exercitat acte de violența asupra unui barbat, de 39 de ani, din Tg Jiu. Ca urmare a agresiunii, acesta a fost transportat la UPU, fiind internat, in stare stabila. Doi dintre…

- In cadrul proiectului BIBLIOTECA DIN PARC initiat de Biblioteca Județeana Christian Tell au participat și cateva echipaje ale IPJ Gorj. Activitatile au loc in Parcul Central din Targu Jiu și se vor desfașura pe toata perioada vacantei de vara. …

- In cadrul proiectului BIBLIOTECA DIN PARC initiat de Biblioteca Județeana Christian Tell au participat și cateva echipaje ale IPJ Gorj. Activitatile au loc in Parcul Central din Targu Jiu și se vor desfașura pe toata perioada vacantei de vara. …

- Mai multe mașini au fost vandalizate, în cursul nopții de marți spre miercuri, pe strada Pitești, din Cluj-Napoca, dupa ce un individ a rupt oglinzile autoturismelor.Mai exact, este vorba despre aproximativ șapte mașini care au fost avariate.Unul dintre proprietarii autoturismelor…

- In imaginile surprinse de camerele de supraveghere pot fi observați cei doi tineri care așteapta pe marginea drumului. La un moment dat, taximetristul ajunge la comanda și adolescenții urca in mașina. Anchetatorii povestesc ca barbatul in varsta de 77 de ani ar fi fost ucis atunci, in…

- Intreaga „operațiune” de furt a acestora a fost surprinsa de camerele de supraveghere ale unui local din Sebeș. Doua „operatoare” au pus ochii pe geanta unei cliente aflata in salon de infrumusețare și i-au sustras suma de 4.000 de lei din portofel. Hoațele, doua femei, au fost surprinse de camerele…

- In perioada 10-15 aprilie inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale si verificari pe raza județului Gorj. „Controalele efectuate in sectorul alimentar au avut ca obiective principale: verificarea conditiilor de igiena in unitati de productie, procesare, distributie si comercializare…

- Duminica, 15 aprilie 2018, s-a castigat din nou premiul de categoria I la Loto 6/49, in valoare de 1.375.546,09 lei (peste 295.000 de euro).Biletul norocos a fost jucat la agentia 18-10 din Targu Jiu, judetul Gorj si a fost completat cu doar o varianta simpla la Loto 6/49, pretul…